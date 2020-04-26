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26 апреля • обновлено в 14:37
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Вадим Коваленко
Вадим Коваленко
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34 роковини Чорнобиля: "ми вас туди не посилали" чую все частіше

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Ви питаєте, про що я хочу розповісти саме сьогодні, цього трагічного для мене і всієї країни дня? Ось ці нагороди та ще купа болячок — все, що залишилось мені на згадку про Чорнобильську трагедію.

34 роковини Чорнобиля: "ми вас туди не посилали" чую все частіше

А ще – справжні друзі, яких щороку стає все менше...

"Ми вас туди не посилали" — чую все частіше звідусіль. Звичайно ж, не посилали — ні мене, ні моїх друзів, 20-річних хлопчаків, але справжніх чоловіків і справжніх героїв. Ми самі пішли і захищали країну у самому пеклі Чорнобильської станції — я з травня по серпень 1986-го, а хтось – ще довше... А ви, зовсім не як чоловіки, ховалися по кущах. І зараз, в черговий раз, намагаєтесь позбавити ледь живих моїх побратимів-чорнобильців мізерних пільг, призначаєте мізерні пенсії, відмовляєте в лікуванні...

Але ж, їх стає все менше, а ще живі — хворі і нікому не потрібні. Вони просто поступово вимирають, безпорадні та кинуті напризволяще... З 8 друзів, які разом зі мною пішли в Чорнобиль, залишилось в живих тільки 3-є.

Країна, яка не шанує та не пам'ятає своїх героїв — не має майбутнього... Дуже прикро, коли й, звичайні люди кажуть: "Хто вам, чорнобильцям, винен, що у вас такі мізерні пенсії — треба було працювати! (саме так почув нещодавно). Так, але деякі вже давно не в змозі цього робити, хворі та немічні, прикуті до ліжка... Такий день сьогодні, сумний і нікому не потрібний, крім нас, чорнобильців, — 34-а річниця жахливої катастрофи...

Але я прошу: друзі, просто згадуйте їх, хоч інколи, вони були і є справжніми, і мертві, і ще живі ! Повірте мені, ці хлопці справді того варті та гідні, щоб про них пам'ятали... #чорнобиль

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Автор
Вадим Коваленко Вадим Коваленко
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Вадима Коваленка
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Пихто Дід
Пихто Дід
Ставлення до «чорнобильців» залежить від ставлення до самої аварії: якщо аварія незначна і наслідків майже немає, то і ніяких героїв не може бути. Усі владноможці успадкували саме таке ставлення і намагаються звести пам´ять про аварію та ліквідаторів її наслідків нанівець
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