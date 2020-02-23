"Косить укропов".

Ваши воспоминания - это ваши воспоминания. Кто-то вспоминает службу в армии, как нечто свое, ценное, когда был молод. Как и в случае с Советским Союзом, люди путают свои воспоминания с реальными фактами, и в Союзе одни были молодыми, с одним восприятием - а другие старыми, все понимающими (может быть, в лучшем случае). На времена СССР можно смотреть под разными углами, и для кого-то это - дешевая колбаса, а для кого-то - репрессии и унижение. Чья правда больше?

День Советской армии - это такой же праздник прошлого, когда забываешь о начатой Советами Второй Мировой в 1939-м, совместно с Гитлером. Забываешь о причинах службы украинцев в Афганистане - а были ли они, эти причины ? И что такое на самом деле мифический "интернациональный долг"? Кому и что украинцы были должны, помимо того, что умирали за то, в чем сама Украина не была заинтересована? Он нужен России для политических козырей - но за эти козыри посылали умирать украинцев.

Я не буду вмешиваться в позицию каждого, кто сегодня принимает поздравления. Это ваша жизнь и ваше личное дело. Но так же, как у вас есть право на свою позицию - у вас было и время, чтобы задать себе некоторые вопросы. И попытаться самим себе на них ответить.

Для меня нет различий между армией советской - и армией российской. И кто-то скажет, что дедовщина в отношении украинцев была в те времена не везде, и что над ними не подшучивали и не издевались - и все было совместно. И голод, и неудобства, и скрепы.

Просто я в силу характера отделяю Я от МЫ. Найдите в этой куче пропаганды и чуждых украинцам основ - себя. Кто вы в этом празднике? Особенно сегодня, когда ваши бывшие "братья" усердно гонят танки на нашу территорию, с призывами "косить укропов".

Или вас это не касается?

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