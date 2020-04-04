153 за сутки! В Украине обнаружили уже 1225 заболевших коронавирусом

В Украине обнаружили уже 1225 заболевших коронавирусом. Летальных случаев – 32. Вылечились уже 25 человек.

Об этом сказано в вечерней сводке Минздрава в субботу, 4 апреля.

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"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Так, за сутки в Украине обнаружили еще 153 случая заражения COVID-19. В пятницу вечером Минздрав озвучивал число в 1072, тогда как утром субботы –1096.

За последние сутки в Украине скончались от инфекции еще 5 человек и 3 вылечились.

С начала пандемии в Украине всего было зафиксировано 5 463 подозрения на COVID-19. Из них 3 985 не подтвердились, еще 253 исследуются.

Больше всего инфицированных обнаружено в Киеве, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областях.

При этом в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.

Накануне Минздрав заявил, что около 90% жертв COVID-19 были возрастом старше 50 лет и имели тяжелые заболевания.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием патологии были сопутствующие заболевания", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, из общих 1 млн 139 тысяч случаев коронавируса COVID-19 более 625 тысяч инфицированных зарегистрировано в странах "Большой семерки".

В США обнаружили уже более 300 тысяч случаев заражения COVID-19. Больше, чем в Италии и Испании вместе взятых. Также вирус с новой силой ударил по Великобритании.

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