В Севастополе затонул плавучий док вместе с находившимся в нем судном. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму снова затонул плавучий док – он ушел под воду прямо вместе с судном, которое находилось в нем. Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). "Речь идет об имуществе судоремонтного завода "Персей", – уточнили там.

Предполагается, что причиной данного происшествия могла стать ветхость конструкции.

Это уже не первый плавучий док, который затонул в Южной бухте. Еще один такой инцидент произошел в Севастополе в декабре 2019 года.

Тогда на дно ушел списанный плавдок ПД-16, в котором находилась подводная лодка Б-380.

"Утром, 15 декабря 2019 года, подводная лодка Б-380 самостоятельно всплыла и легла на левый борт, упершись своей рубкой в борт плавдока в Южной бухте Севастополя", – писали тогда российские СМИ.

Позже уже списанную подлодку порезали на металл, а затопленный док до сих пор находится на прежнем месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иркутской области страны-террориста РФ произошло столкновение двух танкеров на реке Лена. В результате происшествия была повреждена одна из емкостей, в которой перевозили 138 тонн топлива.

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