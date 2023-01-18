В ГСЧС объяснили, почему после уточнения уменьшилось количество погибших детей в Броварах

В среду, 18 января в Броварах Киевской области произошла масштабная трагедия – упал и разбился самолет. В результате авиакатастрофы погиб 1 ребенок, однако, в первоначальных отчетах ГСЧС было сказано о трех погибших детях.

Видео дня

Обновленную информацию о количестве погибших сообщили в прес-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели отметили, что причина изменений данных в изучении фрагментов тел.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, среди которых один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", – говорится в сообщении.

Важно отметить, что ранее в службе заявляли, что среди погибших обнаружено трое детей.

В комментариях под записью ГСЧС был задан вопрос о том, почему же были изменены показания о количестве детей среди жертв.

Чрезвычайники ответили, что причина тому – детальное изучение фрагментов тел. Когда они были изучены и идентифицированы, удалось получить более точное количество.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый замминистра и государственный секретарь. Дипломаты летели на вертолете в командировку в одну из горячих точек. На борту находились девять человек: шесть оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также трое членов экипажа ГСЧС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!