'Укротители бури': 16 мая проект 'Варта' выпустит свою вторую документальную новеллу

16 мая в 17:00 проект "Варта", рожденный полномасштабным вторжением, выпустит вторую новеллу своего документального цикла – "Укротители бури".

В 2022 году продюсер и фотография Марианна Шафро вместе с режиссером Евгением Матвиенко решили изменить акценты в украинском инфопространстве и показать войну не из-за событий, а стоящих за ними лиц и персон. Дебютный фильм проекта был представлен прошлой осенью.

В первой серии "Херувимы" показаны истории героев 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон". Они стояли на обороне Киева, вели упорные бои в Ирпене, выполняли миссии на Азовсталь, участвовали в операции по освобождению острова Змеиный.

Героями второй документальной новеллы стали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, ведущей ожесточенные танковые бои, используя старую советскую технику на ключевых фронтовых направлениях Украины. В прошлом – рэпперы, фермеры, водители – отныне бойцы танкового батальона. Фильм портретизирует войну в лицах реальных людей, позволяет увидеть образы и услышать голоса тех, кто защищает независимость Украины.

"Самое главное в танке это три человечка, сидящих внутри. Экипаж – это семья. Даже когда пропадает связь, и мы должны понимать друг друга с полуслова. Не опасаться это неправильно. Бояться нужно. Страх помогает сохранить жизнь свою и своих собратьев. Тем более у нас в одной коробочке три", – Бурый – капитан, командир роты, герой фильма "Укротители бури".