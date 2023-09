TVORCHI анонсировали благотворительный тур на востоке Украины

Группа TVORCHI, недавно мощно представившая Украину на конкурсе "Евровидение" в Великобритании объявила о продолжении своего тура Heart of Steel на Востоке Украины. В октябре артисты дадут 5 дополнительных концертов в Сумах, Полтаве, Харькове, Кривом Роге и Днепре. Все 100% продаж билетов TVORCHI направят на благотворительность.

В рамках своего первого тура по Украине Heart of Steel группа дала большие концерты уже в 11 городах, в каждом из которых артистов ждали полные залы, большая поддержка, любовь зрителей и выступления "на бис".

Во время "Евровидения" вместе с United24 TVORCHI удалось собрать более 12 миллионов гривен на инкубаторы для рано рожденных младенцев. Целью артистов является продолжение этой миссии с помощью своих зрителей. Стоимость каждого билета на дополнительные концерты – это вклад в спасение жизней украинских малышей, сегодня рождающихся под звуки взрывов и воздушных тревог.

Свой тур Heart of Steel артисты посвящают всем украинцам, нашей стальной воле и сердцам и обещают в каждом городе тура исполнить любимые треки своих слушателей и новые, среди которых: "Не танцую", "Мечтатели", Believe, Falling, Heart of Steel, " Язык тела", I Can't Stop, "С глазу на глаз" и другие.

"Мы впервые дадим большие сольные концерты в Сумах, Полтаве, Харькове, Кривом Роге и Днепре, и уж очень ждем наших встреч. Мы обещаем вам любимые треки и новые, обещаем классный вечер в каждом городе. Быть сегодня ИТОГО, быть единственными – это необходимость ради нашего будущего. Встретимся лицом к лицу, поддержим друг друга, поделимся теплом наших стальных сердец", – поделились TVORCHI.

Билеты на концерты TVORCHI Heart of Steel можно приобрести на Concert.ua.