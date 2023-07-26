Непогода накрыла Прикарпатье: ураган сорвал крыши домов и свалил деревья. Фото

Прикарпатье накрыла непогода. На этой территории Украины ураган сорвал крыши домов и свалил деревья.

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Оперативную информацию сообщили в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области. Непогода произошла 25 июля около 18:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Из-за сильных порывов ветра, в селах Шевченково, Поплавники, Пукасовцы и г. Галич Галицкой ТГ, Ивано-Франковского района произошло частичное свержение деревьев и повреждены крыши частных жилых домов", – рассказали в службе.

К месту ликвидации последствий непогоды были направлены два отделения третьей Государственной пожарно-спасательной части в составе 7 человек и 2 единицы техники.

"С помощью бензопил спасателями были проведены работы по расчистке дорог и порезке ориентировочно 20 поваленных деревьев. Завтра запланировано внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС в связи с непогодой на территории Галицкой ТГ, Ивано-Франковского района и выезд рабочих групп для установления объемов нанесенного ущерба", – добавили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля во Львове произошла масштабная гроза. Большинство города было затоплено. В тот момент на Прикарпатье в результате непогоды были подтопленными 8 жилых домов, 229 домохозяйств и 91 подвал. Кроме того, повреждено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами.

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