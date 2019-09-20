Жителям Будапешта устроили "пытки" песней Rammstein: что случилось. Видео

Жители Будапешта всю ночь были вынуждены слушать песню Deutschland рок-группы Rammstein из-за поломки колонок на стадионе "Ференц Пушкаш Арена".

По словам очевидцев, композиция постоянно повторялась и "пытала" людей семь часов подряд, передает Euronews (чтобы посмотреть клип Deutschland, проскролльте до конца страницы).

Люди оставляли обращения в полицию из-за постоянного шума, который мешал спать. Тем не менее, избавить жителей от страданий смогли лишь утром. Позже владельцы стадиона принесли свои извинения за "неприятный шум", вызванный технической ошибкой.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн instagram/rammsteinofficial

"Подрядчик предпринял необходимые шаги, чтобы такой случай больше не повторился. Мы приносим извинения жителям окрестных улиц за возможные неудобства", – написали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года поклонники Rammstein с нетерпением ждали выхода клипа на песню Deutschland из нового студийного альбома. За день до выхода сингла в сеть слили несколько видеоспойлеров. Официальная премьера ролика состоялась 28 марта, которая вызвала ажиотаж поклонников группы.

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