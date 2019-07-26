Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Зеленский приехал в Одессу на "Лигу смеха": в сеть попало видео

628 Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе.

Видео опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. Сообщается, что Зеленский намерен посетить концерт "Лиги смеха" на Морвокзале. До избрания президентом он несколько лет был ведущим этого шоу.

Супруга Зеленского Елена прибыла в Одессу днем ранее, однако на видео она идет рядом с президентом и ребенком. Сам концерт должен начаться в 21:30.

Новости
Зеленский в красных шортах засветился на пляже в Одессе. Видео

О приезде Зеленского в Одессу стало известно еще утром, когда в городе резко взялись за организацию мер безопасности.

Зеленский приехал в Одессу

Зеленский приехал в Одессу

скриншот

Зеленский приехал в Одессу

Зеленский приехал в Одессу

скриншот

Зеленский приехал в Одессу

Зеленский приехал в Одессу

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в должности президента Украины Зеленский уже посещал несколько концертов, в том числе и "Лиги смеха" - 25 мая он неожиданно вышел на сцену к зрителям и поцеловал нового ведущего шоу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина Одесса
Тег
Лига смеха
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel