Зеленский приехал в Одессу на "Лигу смеха": в сеть попало видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, был замечен с частным визитом в Одессе.

Видео опубликовал телеграм-канал Klymenko Time. Сообщается, что Зеленский намерен посетить концерт "Лиги смеха" на Морвокзале. До избрания президентом он несколько лет был ведущим этого шоу.

Супруга Зеленского Елена прибыла в Одессу днем ранее, однако на видео она идет рядом с президентом и ребенком. Сам концерт должен начаться в 21:30.

О приезде Зеленского в Одессу стало известно еще утром, когда в городе резко взялись за организацию мер безопасности.

Зеленский приехал в Одессу скриншот

Зеленский приехал в Одессу скриншот

Зеленский приехал в Одессу скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в должности президента Украины Зеленский уже посещал несколько концертов, в том числе и "Лиги смеха" - 25 мая он неожиданно вышел на сцену к зрителям и поцеловал нового ведущего шоу.

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