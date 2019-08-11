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"Завалите хл*бало!" Оля Полякова дерзко ответила критикам

3.4т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Оля Полякова опровергла обвинения в том, что якобы пользуется фотошопом.

В Instagram певица опубликовала сторис, в котором рассказала поклонникам, как следит за фигурой с помощью физических упражнений.

Позируя перед зеркалом, Полякова также вспомнила о критике хейтеров. "Кто там говорил, что я себе ноги на фотошопе удлиняю, то вот вам! Завалите хл*бало, как говорят у нас на Винниччине", - сказала она.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Новости
"Хватит считать чужие деньги!" Полякова жестко ответила завистникам
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Оля Полякова вызвала ажиотаж в сети горячими пляжными снимками, на которых она позировала в откровенных купальниках.

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Персона
Оля Полякова
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ДЕРЗКАЯ КАЛ-МОЧА!!! НЕКРАСИВАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУРНАЯ И НЕ ИНТЕРЕСНАЯ ДЕВКА!!! ДЛЯ ЛЮМПЕНОВ ЕЕ ТВОРЧЕСТВО!!!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Андрияшин Виктор, ЛЮМПЕН ОТВАЛИ... Я ТАКИХ КАК ТЫ И ОНА НА ХУЕ ВЕРТЕЛ ЕЩЕ В 90-х... КАЛ И МОЧА ЕЕ ТВОРЧЕСТВО!!! МНЕ НЕ ИНТЕРЕССНА НИ ОНА НИ ТВОЙ ВЫСЕР!!! ХОТЬ ВЫЕБИСЬ ТУТ!!! КАЛ И МОЧА!!!
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, вам это сложно понять,ибо ее ноги будут у вас в промежности на ушах.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
С ее сиськами и ногами,точно можно закрыть е..ло.
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