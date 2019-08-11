"Завалите хл*бало!" Оля Полякова дерзко ответила критикам

Украинская поп-дива Оля Полякова опровергла обвинения в том, что якобы пользуется фотошопом.

В Instagram певица опубликовала сторис, в котором рассказала поклонникам, как следит за фигурой с помощью физических упражнений.

Позируя перед зеркалом, Полякова также вспомнила о критике хейтеров. "Кто там говорил, что я себе ноги на фотошопе удлиняю, то вот вам! Завалите хл*бало, как говорят у нас на Винниччине", - сказала она.

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Оля Полякова вызвала ажиотаж в сети горячими пляжными снимками, на которых она позировала в откровенных купальниках.

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