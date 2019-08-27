"Заставили принять таблетку и отправили в морг": известный режиссер рассказал о похищении полицейскими в Москве

Режиссер "Театр.doc" Алексей Жиряков заявил, что в ночь на 16 августа его задержали полицейские возле театра на Садовнической набережной (Москва).

Как сообщается на странице правозащитного фонда "Общественный вердикт" в Facebook, мужчину избили, забрали сумку и, по его словам, в полицейской машине заставили принять неизвестную таблетку. Режиссер взял препарат, однако не стал его глотать и позже выплюнул. Несмотря на это, "его сознание было нечетким, а во рту остался ожог".

Алексей Жиряков Фото из Facebook

Позже сотрудники правоохранительных органов доставили Жирякова в больницу, но после осмотра врача его по-прежнему не отпускали.

"Меня завели в холодный и слабоосвещенный подвал без окон, запиравшийся снаружи. Кроватей в помещении не было, только каталки. Полагаю, что это мог быть морг. Там я заметил еще одного или двух человек, лежавших на каталках. Они не подавали никаких признаков жизни. На мои обращения они не реагировали. Я думаю, что они могли быть мертвы, либо находиться под воздействием наркотических препаратов", — привел фонд слова Жирякова.

Алексей Жиряков Фото из Facebook

Отмечается, что спустя некоторое время мужчине удалось сбежать, оставив в помещении сумку с документами, однако на улице его задержал другой наряд полицейских. Он был доставлен в отдел на допрос. Напуганный случившимся, Жиряков решил не рассказывать правду. На вопросы правоохранителей о травмах задержанный отвечал, что упал.

"Я опасался, что они могут каким-то образом скрыть совершенное в отношении меня преступление или оказать давление", — рассказал режиссер.

Алексей Жиряков Фото из Facebook

Через несколько дней Жиряков вернулся в больницу за оставленной сумкой, но в ней не оказалось денег и других личных вещей. Отмечается, что юристы фонда обратились в Следственный комитет с сообщением о преступлении.

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