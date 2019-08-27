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"Заставили принять таблетку и отправили в морг": известный режиссер рассказал о похищении полицейскими в Москве

2.3т Читать материал на украинском

Режиссер "Театр.doc" Алексей Жиряков заявил, что в ночь на 16 августа его задержали полицейские возле театра на Садовнической набережной (Москва).

Как сообщается на странице правозащитного фонда "Общественный вердикт" в Facebook, мужчину избили, забрали сумку и, по его словам, в полицейской машине заставили принять неизвестную таблетку. Режиссер взял препарат, однако не стал его глотать и позже выплюнул. Несмотря на это, "его сознание было нечетким, а во рту остался ожог".

Алексей Жиряков

Алексей Жиряков

Фото из Facebook

Позже сотрудники правоохранительных органов доставили Жирякова в больницу, но после осмотра врача его по-прежнему не отпускали.

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"Меня завели в холодный и слабоосвещенный подвал без окон, запиравшийся снаружи. Кроватей в помещении не было, только каталки. Полагаю, что это мог быть морг. Там я заметил еще одного или двух человек, лежавших на каталках. Они не подавали никаких признаков жизни. На мои обращения они не реагировали. Я думаю, что они могли быть мертвы, либо находиться под воздействием наркотических препаратов", — привел фонд слова Жирякова.

Алексей Жиряков

Алексей Жиряков

Фото из Facebook

Отмечается, что спустя некоторое время мужчине удалось сбежать, оставив в помещении сумку с документами, однако на улице его задержал другой наряд полицейских. Он был доставлен в отдел на допрос. Напуганный случившимся, Жиряков решил не рассказывать правду. На вопросы правоохранителей о травмах задержанный отвечал, что упал.

"Я опасался, что они могут каким-то образом скрыть совершенное в отношении меня преступление или оказать давление", — рассказал режиссер.

Алексей Жиряков

Алексей Жиряков

Фото из Facebook

Через несколько дней Жиряков вернулся в больницу за оставленной сумкой, но в ней не оказалось денег и других личных вещей. Отмечается, что юристы фонда обратились в Следственный комитет с сообщением о преступлении.

Как писал OBOZREVATEL, на российском курорте Анапа двое сотрудников полиции изнасиловали несовершеннолетнюю спортсменку.

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Место
Россия Москва
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Исаев Денис
Исаев Денис
"Театр.doc" эта та самая контора которая пропагандировала майдан в 2014 году и пыталась поставить спектакль в поддержку режиссёра Сенцова снявшего за всю режиссёрскую карьеру один любительский короткометражный фильм.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хорошо торкнуло наверное нарика. Вот только укрожёлтая пресса может этот бред писать
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Меня завели в холодный и слабоосвещенный подвал без окон, запиравшийся снаружи." -------------------------------- Но это не помешало херою сбежать. Х0хлы, вы реально самая убогая нация.
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