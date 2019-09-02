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2 сентября • обновлено в 11:54
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Я бы хотел сыграть в кино мясника - Скотт Эдкинс в блиц-шоу "Без грима"

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Харизматичный актер и успешный спортсмен, последователь Брюса Ли и Жан-Клода Ванн Дамма, исполнитель роли самого совершенного бойца в мире и настоящая кинозвезда Скотт Эдкинс рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич, чему он научился у своих кумиров, чью улыбку он хотел бы иметь, какое самое вдохновляющее высказывание он слышал в кино, какой спорт невероятно скучно смотреть по телевизору, какую песню всегда поет в караоке, путешествие в какую страну превзошло все его ожидания и кто стал бы президентом, если бы Голливуд был страной.

Не пропустите 3 сентября в 07:30 на ОbozTV

Я бы хотел сыграть в кино мясника - Скотт Эдкинс в блиц-шоу "Без грима"

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