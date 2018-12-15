X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу

В финал 9 сезона вокального шоу X-фактор гарантировано прошли певцы Марк Савин и Дмитрий Волканов, а также группа ZBSband.

Об этом сообщили в прямом эфире шоу. При этом еще одно место в финале оставалось вакантным. За него боролись еще три претендента: Петр Герасымив, группа Duke Time и вокалистка Ольга Жмурина.

Все они спели песню "За жизнь". В итоге победу одержала Ольга Жмурина, которая входит в команду Олега Винника.

Предлагаем посмотреть выступления финалистов в четвертом прямом эфире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как прошел третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Тогда восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.