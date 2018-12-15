МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу

1.6тЧитать материал на украинском

В финал 9 сезона вокального шоу X-фактор гарантировано прошли певцы Марк Савин и Дмитрий Волканов, а также группа ZBSband.

Об этом сообщили в прямом эфире шоу. При этом еще одно место в финале оставалось вакантным. За него боролись еще три претендента: Петр Герасымив, группа Duke Time и вокалистка Ольга Жмурина.

Все они спели песню "За жизнь". В итоге победу одержала Ольга Жмурина, которая входит в команду Олега Винника.

X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
Новости
"Хитяра!" Зрители пришли в восторг от песни депутата на "X-Фактор"
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу
X-фактор-9: видео выступлений финалистов шоу

Предлагаем посмотреть выступления финалистов в четвертом прямом эфире.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как прошел третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Тогда восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги