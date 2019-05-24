Второй номер журнала Obozrevatel: звезда "Квартала 95" и больше интересного контента

OBOZREVATEL выпустил второй номер своего нового проекта — журнала для украинцев, которые ищут качественную и интересную подачу в печатных СМИ.

Обложку украсила украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук.

На обложке второго номера — Марта Адамчук

В эксклюзивном интервью звезда рассказала о последних карьерных победах и поделилась самым сокровенным.

Героиня номера Журнал Obozrevatel

В этот раз редакция подготовила еще больше интересного контента — количество страниц журнала увеличилось до 104.

Для летнего выпуска была разработана специальная подача — большой блок материалов для любителей путешествий, кулинарная рубрика, а также яркое цветовое решение.

Рубрика Travel

Рубрика Show

Рубрика Smak

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL "Каждый найдет свое".

Кроме того, теперь читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный на страницах журнала.

Ищите свежий номер!

Города: Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Житомир, Одесса, Львов, Черновцы

Сети: Ашан, Эпицернтр, VARUS, киоски прессы

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OBOZREVATEL — интернет-СМИ №1 в Украине, которое завоевало высокую оценку.

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