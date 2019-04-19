Все время целовались: на красной дорожке "Жар-птицы" заметили новую звездную пару

На красной дорожке национальной украинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица", которая прошла 18 апреля, заметили новую звездную пару: певец и телеведущий Gena Viter пришел туда вместе с актрисой сериала "Реальная Мистика" Натальей Бережной.

Известно, что до этого актриса снималась в клипе певца на песню "Твоя любовь". Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы, пара пришла на премию в одинаковых нарядах, целовалась весь вечер, не стесняясь объективов камер.

Кроме того, в сеть слили домашнее фото Viter и Бережной, которое было сделано предположительно на следующее утро после церемонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-дива Настя Каменских взбудоражила поклонников соблазнительным образом на национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица".

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