Вошла в десятку: Джамала покорила Европу новой песней

Известная украинская певица Джамала покорила Европу треком Solo, который вошел в ТОП-10 лучших песен британских чартов.

Радостной новостью звезда поделилась с поклонниками в своем Instagram-аккаунте, рассказав об успехе заграницей.

По словам Джамалы, Solo стала хитом сразу в двух престижных чартах – Upfront Club и Commercial Pop Top-30.

Джамала instagram

"Solo сразу в двух чартах Великобритании. Upfront Club-30 – 7 ступенька, Commercial Pop Top-30 – 8 ступенька", – рассказала она.

Певица также уточнила, что скоро на композицию выйдет клип. Поклонники смогут им насладиться уже в мае 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, презентация песни Solo состоялась на Национальном отборе к песенному конкурсу Евровидение-2019. Ведущий даже предлагал выдвинуть Джамалу повторно от Украины.

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