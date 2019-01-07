Внезапная смерть звезды ''Битвы экстрасенсов'': появились подробности

Звезда программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, которая неожиданно скончалась 6 января, длительное время страдала от онкологии, но до последнего держалась на виду.

Об этом сообщает Starhit. Ее коллеги и знакомые уверяют, женщина была на позитиве и несмотря на болезнь регулярно проводила мастер-классы и рабочие встречи.

"У нее был рак. Дария ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников. Она хотела, чтобы о ее смерти узнали намного позже. К сожалению, нашлись люди, которые стали пиариться на трагедии. У Дарии не было друзей, она всех держала на расстоянии. Даже у нас с ней были просто рабочие отношения. И я хочу запомнить ее живой", — рассказала экстрасенс Татьяна Ларина.

Дария Воскобоева Instagram

Что касается детей Дарии Воскобоевой, то с ними все хорошо — они находятся под присмотром родственников.

Экстрасенс Николь Кузнецова, в свою очередь, рассказала, что Дария давно знала о смертельном диагнозе. "Ты боролась до последнего! Ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама. Нет слов", — написала Кузнецова в Instagram.

Дария Воскобоева Instagram

Участник 16-й "Битвы экстрасенсов" Сергей Пахомов попытался найти объяснение возникновению заболевании Дарии. "Она очень милый и нежный человек. Многие считают, что маги могут распоряжаться своей судьбой, но это не так. Любое колдовство — это большая отдача, взамен которой могут прийти болезни. Я не знал о недуге Воскобоевой, но чувствовал в ней некую хрупкость и слабость", — признался Пахомов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в одной из клиник Воронежа (Россия) скончался 33-летний участник проекта "Битвы экстрасенсов", черный маг Константин Ямпольский. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.