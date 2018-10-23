ДТП с ''Дизель Шоу'': в сети появилось эксклюзивное видео с погибшей Поплавской

В сети появилось эксклюзивное видео с актрисой Мариной Поплавской, погибшей в результате ДТП под Киевом.

Запись опубликовал известный комик, участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин на своей странице в Instagram во вторник, 23 октября.

"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы", - рассказал артист.

Напомним, утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

Позже в сети показали последние кадры с актерами "Дизель Шоу"перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП по дороге со Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в суде водитель "Дизель Шоу" рассказал о моменте смертельного ДТП.