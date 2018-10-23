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ДТП с ''Дизель Шоу'': в сети появилось эксклюзивное видео с погибшей Поплавской

9.5тЧитать материал на украинском

В сети появилось эксклюзивное видео с актрисой Мариной Поплавской, погибшей в результате ДТП под Киевом.

Запись опубликовал известный комик, участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин на своей странице в Instagram во вторник, 23 октября.

"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы", - рассказал артист.

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Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская

Допис, поширений Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)

Напомним, утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

Позже в сети показали последние кадры с актерами "Дизель Шоу"перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП по дороге со Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в суде водитель "Дизель Шоу" рассказал о моменте смертельного ДТП.

Персона
Марина Поплавская
Место
Украина
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Да срать на эту дохлую жируху, Дайте ей хероя всраины и пусть гниёт себе. Пишите лучше чё там у кацапов.
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