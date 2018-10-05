''В Магадан!'' Сеть разозлил концерт Лорак в Киеве

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве.

Она вернулась, чтобы спеть на концерте скандального телеканала "Интер" и нарвалась на критику. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела "потрепанная "дива".

"Теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили с тамошнего рынка Лорак как "неликвид" - куда нам ее девать тогда?!" - иронизирует он на своей странице в Facebook.

В сети его поддержали. "В Магадан!", "В России шаурма закончилась!" - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр Лилия Подкопаева похвасталась дружбой с Лорак.