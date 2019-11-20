В Киеве вручили Сертификаты Европейской ассоциации фестивалей

Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST получил Европейский "знак качества" фестивалей – EFFE Label 2019-2020 (EFFE - "Europe for festivals, festivals for Europe" - это проект Европейской ассоциации фестивалей (EFA) при содействии ЕС).

В этом году награду EFFE получили 26 фестивалей со всей Украины!

ГогольFEST дважды получил награду EFFE – 2017-2018 и 2018-2019, дважды стал Лауреатом EFFE, а в этом году еще и получил Европейский фестивальный "Оскар" – EFFE Award - попал в топ-5 фестивалей Европы!

Сертификаты Европейской ассоциации фестивалей (EFA) вручили украинским фестивалям 18 ноября в Национальном медиа-клубе Украины. Организаторы награждения отметили: "Классно, что в Украине вручается такой знак качества. Ведь наша страна в настоящее время особенно нуждается в качественном, мощного, динамичного контента!"

В небольшом зале Национального медиа-клуба собралась фестивальная элита – организаторы более чем двадцати известных украинских фестивалей. Каждый из них со своей уникальной историей и особым брендом. А в голове события – ГогольFEST – как обладатель Европейского фестивального "Оскара" – EFFE Award! ( "Европа поддерживает фестивали, фестивали поддерживают Европу").

На награждение приехал Максим Демский, директор фестиваля ГогольFEST. Человек, который знает всю историю фестиваля от самого его основания. Он в курсе особенностей всех проектов, всех высоких взлетов и громких падений. Он принимает поздравления, улыбается для фото и легко шутит.

В своей речи М. Демский, в частности, сказал, что "получение такого Эварда (награды – ред.) – это очень долгий и сложный путь, потому что ГогольFEST пережил в своей жизни очень разные волны. Среди них была волна и очень больших взлетов, были и очень громкие падения. сейчас в ГогольFEST - новое дыхание. По уникальным стечением обстоятельств, новое дыхание этой истории раздувается на всю Украину. Это еще одна победа! А впереди их еще больше! "

Организаторы EFA / EFFE Хаб в Украине – Центр развития "Демократия через культуру" и Фонд "Общественность" – Украинский медиа-хаб.

Миссия Ассоциации фестивалей Европы - EFA - объединение и представление фестивалей-членов по всей Европе и мире, содействие развитию творческих проектов в Европе. Он выступает как важнейшая платформа для художественных фестивалей. Поддерживая и позволяя художественном созданию, производству и участия, EFA и ее члены обеспечивают, чтобы право человека на доступ к культуре стало реальностью для всех граждан. Взаимодействие между фестивалями, с государственными органами власти и другими заинтересованными сторонами в области искусства является центральным в работе EFA.

Европа для фестивалей, фестивали для Европы - EFFE - это подготовительная акция, инициированная Европейской ассоциацией фестивалей при поддержке Европейской комиссии и Европейского парламента. EFFE привлекает внимание зрителей к искусству на интерактивном сайте и награждает работу различных европейских фестивалей искусств.

ГОГОЛЬFEST – международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства. В этом году вошел в топ-5 лучших фестивалей Европы по рейтингу EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) и вдруг получил официальный лейбл. За время существования, с 2007 до 2019 г.., GOGOLFEST посетили 585 тыс. Зрителей, на 16 локациях в 4 городах состоялось 4 тыс. Событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 иностранных художников из 40 стран мира. Подробная информация на странице в Facebook https://www.facebook.com/gogolfest.org/

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