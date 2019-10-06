В 12 лет: сенсационная деталь о Коди Симпсоне и Майли Сайрус

Австралийский певец Коди Симпсон влюбился в певицу Майли Сайрус в 12 лет и ждал десятилетие, пока она не рассталась с актером Лиамом Хемсвортом, прежде чем начать с ней встречаться.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Юный певец еще в 2009 году написал в Twitter, что любит Майли, а затем "потратил годы", просматривая с ней интервью, прежде чем пара наконец встретилась.

Певец Коди Симпсон и певица Майли Сайрус

"Майли Сайрус всегда была моей любимой знаменитостью в детстве. Я знал все слова ее песен, я не собираюсь лгать", – признался Коди в интервью для Fuse в 2012 году.

Они впервые пересеклись в Лос-Анджелесе на премьере фильма Лиама "Голодные игры" в 2012 году, после чего Коди признался в интервью, что она "хорошо выглядит".

Юные Коди Симпсон и Майли Сайрус dailymail.co.uk

Коди Симпсон и Майли Сайрус dailymail.co.uk

На вопрос, встречались ли они лично на этом мероприятии, Коди ответил: "Нет, я еще не встречался с ней. Ее парень здесь, и он австралиец".

Коди и Майли еще крепче сдружились в 2015 году, после совместной работы над благотворительным проектом, пока в октябре этого года их отношения не стали романтичными.

Поцелуй Коди Симпсон и Майли Сайрус dailymail.co.uk

Симпсон не раз признавался в интервью, что считает Сайрус одной из лучших своих подруг. По его словам, Сайрус очень "открытый и легкий человек".

Певец Коди Симпсон dailymail.co.uk

В октябре 2019 года Майли Сайрус застали за поцелуем с Коди Симпсоном во время встречи в закусочной Лос-Анджелеса Backyard Bowls. Артисты долго разговаривали, после чего Сайрус села на колени к Симпсону и начала его целовать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Майли Сайрус разрешила фанатам трогать себя за интимные места на концерте.

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