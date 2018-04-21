Умерла Нина Дорошина: неизвестные факты о ней

Актриса Нина Дорошина, которая скончалась в Москве 21 апреля, пользовалась большим успехом среди мужчин, а также в почтенном возрасте умело играла молодых девиц.

Отец Дорошиной работал оценщиком мехов на ростокинском комбинате, получив перед войной назначение в Иран, где закупал материал для нужд Красной армии. Актриса избежала ужасы войны благодаря его командировке. В Иране она прожила почти все детство. Кроме того говорила на фарси (персидский язык), передает "Рамблер".

Также, актриса имела большой успех у мужчин и писателей. На съемках фильма "Первый троллейбус" она познакомилась с актером Олегом Далем и очаровала его. Однако, брак с ним был попыткой забыть роман с худруком театра Олегом Ефремовым. Их отношения были сложными и болезненными. В результате, Дорошина подала на развод с Далем. А через какое-то время , она вышла замуж за театрального мастера по свету Владимира Ишкова.

Нина Дорошина и Олег Даль

Как пишет специальный корреспондент отдела культуры в "КП" Евгения Коробкова, буквально на днях снимок румяной Дорошиной в деревенском наряде ходил по сети с подписью: "На Надежде: тренч из габардина с оригинальными пуговицами Берберри - 145 тысяч рублей, рейтузы "Александр Вонг" - 8946, сумка "Биркин". Она была близка к молодежи.

Олег Ефремов "Первый эшелон"

Критик Алексей Коленский рассказывал, что актриса была очень остро мыслящей, "жизненного заряда в ней хватило бы еще лет на двадцать".

По его словам, она чуть ли не под лупой разглядела интервью и красной ручкой вычеркнула все, что, по ее мнению, не соответствовало ее образу. При этом, актриса не теряла обаяния, шутила и улыбалась.

Отмечается, что Дорошина перестала стареть лет в сорок. До 83 лет она играла девочку в спектакле театра "Современник" "Крутой маршрут". Также, она играла роль молодой женщины Фисы.

"И натяжки в этом никакой не было. И кокетничала по-девчачьи, и голос не изменился. И зрители ничего противоестественного не замечали. Я смотрел на нее, как она стреляет глазами, как говорит - и сам удивлялся, видя перед собой не восьмидесятилетнюю старушку, а молодую женщину", - рассказал театральный критик Фазир Муалим.

Как сообщал "Обозреватель", артистка умерла в своей квартире в Москве 21 апреля из-за проблем с сердцем.