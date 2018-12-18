Во вторник, 18 декабря, умер заслуженный артист России, актер Малого театра Олег Мартьянов.

Он скончался на 67-м году жизни, о причинах пока что неизвестно. "Всю свою творческую жизнь, 45 лет, он посвятил служению Малому театру", — сказано в сообщении представителей коллектива.

Мартьянов был принят в труппу Малого театра в 1952 году. На его счету около 70 работ, в том числе спектакли "Конек-горбунок", "Царь Иоанн Грозный", "Господа Головлевы", "Недоросле" и другие.

Особую популярность ему принесла роль Виктора в кинофильме "Голубка". Мартьянов также снялся в картинах "А вы любили когда-нибудь?", "Чёрная акула", "Посвящение в любовь" и в фильмах-спектаклях Малого театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер молодой украинский актер Тарас Мельничук, который с 2015 года боролся с острым лейкозом.

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