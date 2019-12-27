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27 декабря • обновлено в 20:26
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Украинская рэперша попала в престижный рейтинг

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Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, вошла в список 50 артистов, за которыми стоит наблюдать в 2020 году.

Украинку разместило издание The Guardian на второй строчке престижного рейтинга, отметив, что раньше она была воспитательницей в детском саду.

"Украинская рэп-исполнительница alyona alyona держит свой материал чистым на случай, если его вдруг послушают дети. Но ее музыка – ловушка, скрашенная традиционной вокальной мелодией, – далеко не так беззуба", – сказано в описании.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

instagram/alyona.alyona.official

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Украинская рэперша попала в престижный рейтинг

Также в престижный список попали исполнители Sports Team, Normani, 21 Savage, Kalie Shorr, Lynks Afrikka и twst.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
ALYONA ALYONA
Место
Украина
Теги
рейтинг шоу-бизнес музыка
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