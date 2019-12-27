Украинская рэперша попала в престижный рейтинг

Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, вошла в список 50 артистов, за которыми стоит наблюдать в 2020 году.
Украинку разместило издание The Guardian на второй строчке престижного рейтинга, отметив, что раньше она была воспитательницей в детском саду.
"Украинская рэп-исполнительница alyona alyona держит свой материал чистым на случай, если его вдруг послушают дети. Но ее музыка – ловушка, скрашенная традиционной вокальной мелодией, – далеко не так беззуба", – сказано в описании.
ALYONA ALYONA
instagram/alyona.alyona.official
Также в престижный список попали исполнители Sports Team, Normani, 21 Savage, Kalie Shorr, Lynks Afrikka и twst.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
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