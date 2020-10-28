TikTok в Украине: интересные факты и популярные блогеры

Сегодня TikTok по популярности и вовлеченности пользователей обогнал Instagram, что уже говорить о других соцсетях. Платформа, на которой снимают смешные и музыкальные видео, достигла уже около одного миллиарда пользователей по всему миру.

OBOZREVATEL рассказывает пять интересных фактов о TikTok, а также о самых популярных блогерах-тиктокерах из Украины.

Факт 1. TikTok – когда появился

Впервые платформа TikTok открылась в 2016 году, однако действовала она только на азиатском рынке и была популярной на своей родине, в Китае. Настоящая слава к приложению пришла после запуска международной версии в 2018 году. Причем, в отличие от Instagram, TikTok набрал подписчиков стремительно.

Факт 2. Количество пользователей

К 2020 году TikTok набрал уже больше миллиарда пользователей из 150 стран мира. При этом, если изначально платформа была подростковой, средний возраст аудитории составлял 13-20 лет, то уже больше года сохраняется тенденция "взросления". В Китае 60% пользователей – это люди в возрасте 25-44 года, а за пределами Китая – 43% старше 24 лет.

Факт 3. Гендерное разделение

По данным социологов, наиболее активными пользователями соцсетей являются девочки. Но вот TikTok изначально стал "мужским" приложением. К примеру, в США 55% подписчиков – мужчины, в других странах также сохраняется тенденция большинства подписчиков мужского пола.

Факт 4. Взросление контента

Изначально TikTok был платформой для развлекательного контента – скетчи, вайны, флешмобы, различные юмористические сценки были 90% содержания. Однако, как и в случае с Instagram, в популярной сети появились блоги общественных деятелей, юристов, врачей, преподавателей и известных компаний.

Факт 5. Можно ли заработать в TikTok?

Ответ – да, можно. Сама платформа не платит своим блогерам, как, к примеру, YouTube, но возможность заработать в приложении есть. Для этого популярные аккаунты могут участвовать в рекламных интеграциях, продвигать различные бренды или агентства. Кроме того, можно заработать в коллаборации с другими блогерами.

Самые популярные тиктокеры Украины

Яна Дога / Yana Doga, 5,3 млн подписчиков

Канал Яны Доги посвящен тому, что вместе с мужем девушка снимает сценки об отношениях парня и девушки, повседневной семейной жизни и так далее. Кроме того, тиктокерша танцует и принимает участие во флешмобах. Видео девушки набирают 1-2 миллионов просмотров, а самый популярный ролик посмотрели более восьми миллионов раз.

Паша и Кристина / Pasha & Kristina, 2,8 млн подписчиков

Этот канал также ведет семейная пара – Паша и Кристина из Киева. При этом, ребята называют себя "Семья Тик-Токеров". В видео они рассказывают о своей повседневной жизни, отношениях между мужчиной и женщиной, постят смешные видео с котом. Ребята зарабатывают на интеграциях с брендами, проектах, продвижении и консалтинге.

Лиана / lianayel, 2,5 млн подписчиков

Лиана начала вести свой канал на TikTok еще два года назад, когда платформа не была так популярна в Украине. Но уже тогда девушка набрала несколько сот тысяч подписчиков, выкладывая видео о повседневной жизни. Кроме того, девушка покорила аудиторию соцсети сценками с переодеваниями и образами известных исторических персонажей. В одном из роликов Лиана перевоплощается в Червонную Королеву из "Алисы в Стране Чудес". В среднем ролики блогеры набирают 200-300 тыс. просмотров. Но отдельные ролики имеют более 3 млн просмотров.

Влада Гармаш / VLADA GARMASH, 2,3 млн подписчиков

Этот канал ведет 24-летняя киевлянка Влада Гармаш. Рассказывает тиктокерша также о семейной жизни, беременности и отношениях. Кроме того, в роликах блогер дает советы по уходу за собой, рассказывает секреты популярности в социальных сетях. В своих видео она также показывает своего молодого человека.

Интересно и то, что Гармаш одновременно ведет еще и блог в Instagram о красоте и путешествиях. Там она делится с подписчиками секретами ухода за собой, дает советы по нанесению макияжа и рассказывает о разных брендах.

Ян Гордиенко / YanGo, 2 млн подписчиков

Яна Гордиенко многие пользователи соцсетей еще во времена его деятельности на YouTube. 21-летний блогер из Краматорска начал свою карьеру на сайте-видеохостинге еще в конце 2000-х, став одним из первых ютуберов в Украине. Сейчас Гордиенко снимает видео на YouTube, где у него 4,5 миллиона подписчиков, также у блогера есть страничка в Instagram с 3,5 млн поклонников.

На канале TikTok, где у Гордиенко 2 миллиона поклонников, выходят видео о повседневной жизни, танцах и флешмобах. Одно видео стало вирусным и набрало 16 млн просмотров.

Надя Дорофеева / nadyadorofeeva, 1,8 млн подписчиков

Певица Надя Дорофеева времени даром не теряет. Звезда дуэта "Время и Стекло" вначале не ограничивается только сценической карьерой – в 2017 году певица создала свой канал на YouTube, где рассказывала о моде, своей повседневной жизни и макияже.

Затем звезда создала страницу в Instagram, а в 2019 году Дорофеева появилась и в TikTok. Здесь певица публикует видео со своими песнями, юмористические сценки о жизни на карантине и семье. Также звезда принимала участие в челлендже от CocaCola.