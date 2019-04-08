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"Сваты" вернутся на экраны? В Госкино дали ответ

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Государственное агентство Украины по вопросам кино рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения на трансляцию фильмов и сериалов с участием российского актера Федора Добронравова после вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева.

В ответе на запрос OBOZREVATEL в ведомстве отметили, что решение суда вступает в законную силу по истечении 30-дневного срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, которыми, кроме Госкино, является СБУ и Министерство культуры Украины.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

АиФ

"Учитывая вышеуказанные положения действующего законодательства Украины, тот факт, что решение Окружного административного суда Киева на данный момент не вступило еще в законную силу, а также то, что в деле участвовало несколько ответчиков, каждый из которых имеет право обжаловать данное решение в апелляционном порядке, рассмотрение Госкино вопроса о предоставлении разрешения на трансляцию фильмов и сериалов с участием гражданина Российской Федерации актера Добронравова до вступления в силу решения суда преждевременно", – сообщил первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин.

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В то же время нашему изданию сообщили, что "в настоящее время Госкино рассматривается вопрос обжалования решения Окружного административного суда Киева в апелляционном порядке".

"Сваты" вернутся на экраны? В Госкино дали ответ
"Сваты" вернутся на экраны? В Госкино дали ответ

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Низкопробное фуфло для рашастанского быдла.
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