Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

15 декабря 2018 года в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся First Charity Poker Tournament: BIG HEARTS, собравший немало бизнесменов, меценатов и известных людей. Уникальный формат мероприятия – пример успешной синергии благотворительности и спортивного азарта.

В течение мероприятия было собрано 481 тысячу гривен. Все средства направлены в Благотворительный фонд "Таблеточки" для обеспечения потребностей в медикаментах и расходных материалах отделения интенсивной химиотерапии НДСБ "Охматдет".

Во время мероприятия прошел благотворительный тихий аукцион от компании Vakulenko Art Consulting. Среди лотов были представлены произведения Александра Ройтбурда, Влады Ралко, Леонида Колодницкого, Игоря Ступаченко и других современных украинских художников.

В этот же вечер была презентована новая коллекция украинского дизайнера – Christmas Collection by Elеna Burba, сочетающий свободные формы и стройные силуэты, сдержанную элегантность и легкий китч.

Вдохновители проекта: Алексей Комличенко, партнер, Odgers Berndtson Ukraine; Михаил Харенко, партнер Sayenko Kharenko; Артем Зверховский, профессиональный игрок в покер; Алексей Евченко, совладелец и управляющий партнер ArtBuild Hotel Group; Елена Бондарь, партнер, Nobles Fortune.

Турнир состоялся при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, компаний NEMIROFF, Poker Match, Odgers Berndtson Ukraine и индивидуальных спонсоров.

Победители турнира получили подарки от Grand Admiral Resort & SPA, классического ювелирного Дома "Лобортас", Timebar, Poker Match, Fairmont Grand Hotel Kyiv и parfum büro.

Изысканный вечер сопровождали джазовые хиты в исполнении White Band и элегантной Мелиссы.