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Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

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15 декабря 2018 года в Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся First Charity Poker Tournament: BIG HEARTS, собравший немало бизнесменов, меценатов и известных людей. Уникальный формат мероприятия – пример успешной синергии благотворительности и спортивного азарта.

В течение мероприятия было собрано 481 тысячу гривен. Все средства направлены в Благотворительный фонд "Таблеточки" для обеспечения потребностей в медикаментах и расходных материалах отделения интенсивной химиотерапии НДСБ "Охматдет".

Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

Во время мероприятия прошел благотворительный тихий аукцион от компании Vakulenko Art Consulting. Среди лотов были представлены произведения Александра Ройтбурда, Влады Ралко, Леонида Колодницкого, Игоря Ступаченко и других современных украинских художников.

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Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

В этот же вечер была презентована новая коллекция украинского дизайнера – Christmas Collection by Elеna Burba, сочетающий свободные формы и стройные силуэты, сдержанную элегантность и легкий китч.

Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

Вдохновители проекта: Алексей Комличенко, партнер, Odgers Berndtson Ukraine; Михаил Харенко, партнер Sayenko Kharenko; Артем Зверховский, профессиональный игрок в покер; Алексей Евченко, совладелец и управляющий партнер ArtBuild Hotel Group; Елена Бондарь, партнер, Nobles Fortune.

Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

Турнир состоялся при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера, компаний NEMIROFF, Poker Match, Odgers Berndtson Ukraine и индивидуальных спонсоров.

Собрали сотни тысяч гривен: в Киеве состоялось уникальное благотворительное мероприятие

Победители турнира получили подарки от Grand Admiral Resort & SPA, классического ювелирного Дома "Лобортас", Timebar, Poker Match, Fairmont Grand Hotel Kyiv и parfum büro.

Изысканный вечер сопровождали джазовые хиты в исполнении White Band и элегантной Мелиссы.

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