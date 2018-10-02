СМИ: Джастин Бибер станет отцом

Джастин Бибер и Хейли Болдуин станут родителями.

Предположения о беременности Болдуин появились в СМИ после неоднозначного поста отца Джастина Бибера, который появился на его странице в Twitter.

"Нет ничего трогательнее того, когда твои дети рядом. 3 поколения", - написал Джереми Бибер.

Nothing touches having all your kids together. 3 generations. #ProudFather — Jeremy Bieber (@JeremyBieber) 30 сентября 2018 г.

Многие предположили, что третье поколение – это будущий ребенок Хейли и Джастина. И добавили, что из-за этого, наверное, пара так быстро и сыграла свадьбу.

При этом пока официальных комментариев от пары и ее представителей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, беременная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала, как поет и танцует на огромных каблуках.