СМИ: Джастин Бибер станет отцом

Джастин Бибер и Хейли Болдуин станут родителями.

Предположения о беременности Болдуин появились в СМИ после неоднозначного поста отца Джастина Бибера, который появился на его странице в Twitter.

"Нет ничего трогательнее того, когда твои дети рядом. 3 поколения", - написал Джереми Бибер.

Nothing touches having all your kids together. 3 generations. #ProudFather