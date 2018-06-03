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"Смертельно больной": исхудавший Джонни Депп обеспокоил поклонников

2.3тЧитать новость на украинском

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в российском Санкт-Петербурге.

На снимках актер выглядит худым и истощенным, передает НТВ.

"Черт возьми, это Джонни Депп?", "Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож", - пишут пользователи.

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При этом другие поклонники выдвигают предположение, что внешний вид актера вызван подготовкой к роли в следующему фильму: он якобы готовится сыграть смертельно больного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента США Дональда Трампа заподозрили в серьезной болезни.

Место
Россия
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