"Смертельно больной": исхудавший Джонни Депп обеспокоил поклонников

Поклонники голливудского актера Джонни Деппа выразили обеспокоенность его здоровьем после появления в сети фотографий, сделанных в российском Санкт-Петербурге.

На снимках актер выглядит худым и истощенным, передает НТВ.

"Черт возьми, это Джонни Депп?", "Мужик, ты выглядишь очень слабым. Ты почти на себя не похож", - пишут пользователи.

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При этом другие поклонники выдвигают предположение, что внешний вид актера вызван подготовкой к роли в следующему фильму: он якобы готовится сыграть смертельно больного человека.

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