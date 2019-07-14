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"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

1.4т Читать материал на украинском

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вызвала восторг у пользователей сети новыми снимками.

В Instagram 29-летняя певица опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. Также она пожаловалась на погоду, отметив, что хочет больше тепла.

Поклонники Дорофеевой забросали ее комплиментами, отметив, что ее мужу Владимиру Дантесу очень повезло со второй половинкой.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

instagram

Новости
Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

"Невероятная! Очень красивая!" "Повезло Дантесу", "Вы такая стильная и красивая", "Слишком сексуальная!" "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут в сети.

"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото
"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофееву заподозрили в романе с коллегой по группе Позитивом.

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Персоны
Время и Стекло Надя Дорофеева
Место
Украина
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