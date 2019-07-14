"Слишком сексуальная!" Дорофеева вызвала ажиотаж в сети горячими фото

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вызвала восторг у пользователей сети новыми снимками.

В Instagram 29-летняя певица опубликовала фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. Также она пожаловалась на погоду, отметив, что хочет больше тепла.

Поклонники Дорофеевой забросали ее комплиментами, отметив, что ее мужу Владимиру Дантесу очень повезло со второй половинкой.

Надя Дорофеева instagram

Надя Дорофеева instagram

Надя Дорофеева instagram

"Невероятная! Очень красивая!" "Повезло Дантесу", "Вы такая стильная и красивая", "Слишком сексуальная!" "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофееву заподозрили в романе с коллегой по группе Позитивом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!