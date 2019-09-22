Сеть поразила модель с кожей "рептилии": необычные фото

Модель Джейзи Гэри из Северной Каролины, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза, поразила пользователей сети своей необычной внешностью.

В интервью Bored Panda она рассказала, как попала в индустрию моды и сумела подписать контракт с модельным агентством.

Джейзи Гэри вспомнила свое детство и призналась, что с самого ее рождения, кожа была похожа на пленку для обертывания продуктов. Из-за этого девочка подвергалась критике в школе.

Джейзи Гэри instagram.com/lyricallydiverse

"Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня", – вспомнила Гери.

Будучи подростком, Джейзи прибегала к использованию косметики, но потом осознала свою уникальность.

Однажды она сказала себе: "Моя кожа – произведение искусства сама по себе. Я горжусь своей кожей. Горжусь, что имею два оттенка коричневого одновременно".

И уже в 2017 году модель начала свою карьеру. За два года она успела подписать контракт с модельным агентством и снялась для Vogue Italia. Она считает, что с помощью фэшн-индустрии вдохновит людей с ихтиозом любить свое тело и не стесняться его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная знаменитая фитнес-модель показала себя полностью голой. Она произвела настоящий фурор среди своих поклонников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!