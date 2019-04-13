Сергею Шнурову — 46: как постарел легендарный солист "Ленинграда"

Известный российский музыкант Сергей Шнуров, который объявил о закрытии группы "Ленинград", 13 апреля отмечает день рождения.

Артисту исполняется 46 лет. В связи с этим OBOZREVATELпредлагает посмотреть подборку снимков, на которых можно узнать, как он постарел.

Шнуров в молодости и сейчас

Сергей Шнуров родился в Ленинграде, где получил образование реставратора произведений из дерева, а также отучился три года на философском факультете в институте. Еще со школы он увлекался музыкой.

Вместе с Игорем Вдовиным в 90-х он решил создать группу "Ленинград", в которой скорым временем стал фронтменом. Шнурова на публике воспринимали, как эпатажного и скандального артиста, а музыкальный коллектив многим полюбился злободневными песнями, громкими шоу и дерзкими клипами.

Шнуров успел сняться в нескольких фильмах, озвучить аудиокниги и мультфильмы, и даже войти в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Сергей Шнуров развелся с Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет.

После разрыва музыкант опубликовал странный ролик с предметом, похожим по форме на модель космического спутника. Кроме того, Шнуров поделился стихотворением о переживаниях касательно развода.

Недавно стало известно, что он оставил бывшей жене три квартиры, балетную школу и ресторан "Кококо".

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