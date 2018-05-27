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Российская актриса публично пристыдила Кремль из-за украинцев: ее поддержали

11.2тЧитать новость на украинском

Знаменитая российская актриса Чулпан Хаматова высказала слова поддержки в адрес незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Так, как передает Радио Свобода, выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными.

Кроме того она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе.

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Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".

Поддержал Хаматову и актер театра и кино Вениамин Смехов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Сестра режиссера призналась, что за более чем неделю голодания ни один политик даже не позвонил Олегу.

Персоны
Чулпан ХаматоваОлег СенцовКирилл Серебренников
Место
Россия
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