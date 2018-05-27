Российская актриса публично пристыдила Кремль из-за украинцев: ее поддержали

Знаменитая российская актриса Чулпан Хаматова высказала слова поддержки в адрес незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Так, как передает Радио Свобода, выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными.

Кроме того она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе.

Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".

Поддержал Хаматову и актер театра и кино Вениамин Смехов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Сестра режиссера призналась, что за более чем неделю голодания ни один политик даже не позвонил Олегу.