Ревновал к Пугачевой: в России террорист заявил, что хотел убить Киркорова по приказу Галкина

Предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова летом 2017 года, заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

Причем, по словам его адвоката, подозреваемый отрицает, что готовил теракт. На допросе он утверждал, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Максим Галкин, предложивший убить Киркорова за два миллиона рублей, пишет "Медуза".

По мнению Казуева, шоумен заказал убийство из ревности к Пугачевой. Террорист согласился и получил аванс в один миллион рублей, но позднее отказался от убийства, посчитав, что от этого могут пострадать люди.

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин

Казуев также потребовал допросить Киркорова, Галкина и Пугачеву и провести очные ставки с ними, но в МВД отказались, решив, что так обвиняемый затягивает расследование.

Сам же Галкин отказался от комментариев. "Это не моя тема. Я комментировать ничего не могу", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров поделился личным видео с Пугачевой, чем вызвал ажиотаж в сети.

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