"Разбудите меня, когда все закончится": бывшая девушка Avicii отреагировала на смерть диджея

Экс-девушка умершего шведского диджея Avicii, Эмили Голдберг, эмоционально отреагировала на его внезапную смерть.

Соответствующую публикацию Эмили оставила в своем Instagram. На странице девушка оставила серию фотографий с бывшим парнем.

"Пошли, малыш, не сдавайся. Выбери меня, и я покажу тебе любовь". Это строки из песни, которые Тим написал для меня. Мне жаль, что я не смогла бы с ним справиться. В течение двух лет мы были вместе, он был моим ближайшим наставником и моим лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Медведя, зная, что больше не увижу его владельца. Я все еще собираю свои мысли и благодарю вас за все ваши добрые слова и тексты. Разбудите меня, когда все закончится, потому что я не хочу, чтобы это было реальностью, – прокомментировала смерть бывшего возлюбленного девушка.

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Она также опубликовала в своем Instagram фрагмент переписки в чате, где пара обменивается словами любви и заботы.

🖤 #ripavicii #avicii Публикация от Emily Goldberg (@emilygoldberg89) 20 Апр 2018 в 2:50 PDT

Как сообщал "Обозреватель", шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который известен под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет. Его нашли мертвым в Омане 20 апреля. Обстоятельства и причины смерти музыканта выясняются.