"Все отбитые!" Участник "Х-Фактора" заставил жюри хохотать. Видео

В пятом выпуске 10 сезона шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ участник заставил хохотать членов жюри.

Боксер Александр Василенко вышел под сценическим именем "Черный Джек", пытаясь прорваться на большую сцену (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Х-Фактор" - 5 выпуск - боксер рассмешил жюри

За кулисами он признался, что все представители его профессии – "отбитые" (на голову. – Ред). Хотя позже поправил сам себя, отметив, что это выражение немного преувеличено.

"Еще хочу сказать, что музыка – это музыка", – сказал Александр, а в этот момент на экране показали мэра Киева Виталия Кличко, известного подобными высказываниями.

Александр Василенко кадр из видео

На сцену Василенко вышел в боксерском халате и исполнил авторскую песню в стиле группы "Руки вверх". Члены жюри были шокированы его амплуа, странным набором слов в композиции и отсутствием музыкального профессионализма. Зато настроение звездным тренерам боксер поднять смог.

"Я пришел поднять вам настроение", – сказал мужчина в конце выступления и поблагодарил, что его послушали, отметив, что абсолютно не расстраивается отказом.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на втором кастинге Полякова не присутствовала. Вместо нее место члена жюри занял Алессандро Сафина. Все подробности второго эфира читайте в нашем материале.

В третьем выпуске было целых два состава жюри. Первый: Нино Катамадзе, которая вернулась на юбилейный выпуск, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Контратюк. Второй состав: Алессандро Сафина, Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко.

В четвертом выпуске многочисленных поклонниц порадовал своим присутствием артист Олег Винник, который хоть и ценил красоту женской половины участниц, но и вставлял жесткие "нет", если выступления не подходили под рамки проекта.

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