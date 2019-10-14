"Утопили, позор!" В сети разгорелся скандал из-за восьмого выпуска "Танці з зірками"

В сети разгорелся скандал вокруг восьмого выпуска шоу "Танці з зірками", где в ходе зрительского и судейского голосования вылетели Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Пользователи в комментариях поддержали пару и пожелали им дальше также стараться (чтобы посмотреть выступление Кукуюк и Дружининой, проскролльте до конца страницы).

Дружинина и Кукуюк - Румба Кадр из видео

В частности, пара исполнила чувственную Румбу под песню легендарного Sting – Shape Of My Heart. После подсчета зрительских голосов Михаил и Елизавета попали в "зону риска" вместе с другой парой – Елена Шоптенко и Алексей Яровенко.

Они могли бы побороться и реабилитироваться, однако Кукуюк отказался танцевать "танец за жизнь", отдав таким образом, победу Яровенко. В комментариях пользователи накинулись на членов в жюри, обвинив их в несправедливости. При чем, досталось как Екатерине Кухар за ее резкие оценки, так и Владу Яме.

Дружинина и Кукуюк - Румба Кадр из видео

"Влада Яму вон из жюри! Хватит уже оскорблений участников", "Посмотрели конец, что Михаил не захотел танцевать, и полностью его поддерживаем! Цирк, весь сезон так его унижать, откровенно, когда он так старается", "Кухар и Яма – два очень бестактных и ограниченных человека. Мишу утопили. Позор", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоит отметить, что это уже не первый скандал вокруг результатов голосования. Например, в пятом выпуске MARUV и Jay покинули шоу. Пользователи были не согласны с таким развитием событий, потому что были пары и хуже.

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