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"Пусто становится": Макаревич отреагировал на смерть знаменитого писателя в РФ

3.7тЧитать новость на украинском

Российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своих чувствах из-за смерти знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского.

"Извините, не умею произносить общепринятые пошлые слова", — сказал сначала Макаревич в комментарии изданию Uaportal.

"Просто уходят один за другим великие светлые люди. Пусто становится", - добавил затем он.

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Напомним, что 9 августа Успенскому стало плохо. Он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга. 14 августа близкие писателя сообщили о его смерти.

Эдуард Успенский был известным противником аннексии Крыма Россией. Он не раз высказывался в поддержку Украины. После его смерти OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания писателя.

Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Достали вы с Крымом. Как психопаты - параноики - по поводу, без повода ... Он был за Украину! Горе, человек который выдумал для всех Чебурашку умер! При чем тут больная ибанутая Украина?
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