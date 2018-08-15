"Пусто становится": Макаревич отреагировал на смерть знаменитого писателя в РФ

Российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своих чувствах из-за смерти знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского.

"Извините, не умею произносить общепринятые пошлые слова", — сказал сначала Макаревич в комментарии изданию Uaportal.

"Просто уходят один за другим великие светлые люди. Пусто становится", - добавил затем он.

Напомним, что 9 августа Успенскому стало плохо. Он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга. 14 августа близкие писателя сообщили о его смерти.

Эдуард Успенский был известным противником аннексии Крыма Россией. Он не раз высказывался в поддержку Украины. После его смерти OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания писателя.