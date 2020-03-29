Главная Новости
29 марта • обновлено в 20:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Потап вслед за Винником: Минздрав отличился новым курьезным видео

3.2т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения опубликовало музыкальное видео с группой Потапа MOZGI, призвав украинцев соблюдать карантин.

Курьезный пост был опубликован в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который официально верифицирован Минздравом.

"Группа MOZGI напоминает основные правила гигиены во время борьбы с коронавирусом. Смотрите, не скучайте и оставайтесь дома!" – сказано в сообщении.

Накануне к инициативе Минздрава также был подключен певец Олег Винник, который обратился к женщинам с призывом оставаться дома.

Минздрав обратился к украинцам через Потапа с Винником

Минздрав обратился к украинцам через Потапа с Винником

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Олег Винник Алексей Завгородний Mozgi Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги