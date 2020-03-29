Потап вслед за Винником: Минздрав отличился новым курьезным видео

Министерство здравоохранения опубликовало музыкальное видео с группой Потапа MOZGI, призвав украинцев соблюдать карантин.

Курьезный пост был опубликован в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", который официально верифицирован Минздравом.

"Группа MOZGI напоминает основные правила гигиены во время борьбы с коронавирусом. Смотрите, не скучайте и оставайтесь дома!" – сказано в сообщении.

Накануне к инициативе Минздрава также был подключен певец Олег Винник, который обратился к женщинам с призывом оставаться дома.

Минздрав обратился к украинцам через Потапа с Винником

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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