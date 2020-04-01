Порноактриса раскрыла правду о секс-индустрии в США

Порноактриса Виена Роуз из США рассказала, что сейчас индустрия фильмов для взрослых переполнена, поэтому заработки падают.

20-летняя девушка предостерегла, что в секс-сфере сейчас не заработать много денег, пишет The Daily Beast.

Роуз рассказала, что в августе 2017 года, в начале ее карьеры, за стандартную съемку платили тысячу долларов. Но уже через год ставка снизилась до 800 долларов. На данный момент девушкам в порно платят в среднем 500-600 долларов. При этом, если девушка не сильно известна в порно индустрии, что в месяц может быть всего до четырех съемок.

Виена Роуз The Daily Beast

Она сообщила, что девушек в порно часто заманивают обманом. Например, в соцсети присылают сообщение, в которых предлагают переехать в Лос-Анджелес, и зарабатывать по 10 тысяч долларов в месяц. Однако в реальности все не так. Сама Роуз в месяц зарабатывала от трех до восьми тысяч долларов в месяц.

Также девушка пожаловалась, что после переезда в Лос-Анджелесе жила в двухкомнатной квартире с десятком других начинающих порноактрис. Из-за нехватки денег Роуз плохо питалась: ела только рис и яйца и у нее начались проблемы со здоровьем.

Виена Роуз The Daily Beast

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактриса Райли Рид призналась, что ее занятие очень усложняет жизнь, так как приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

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