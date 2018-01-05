Поманил пальчиком: известный украинский артист похвастался встречей с Путиным

Известный украинский артист Андрей Данилко, который в новогоднюю ночь выступал перед россиянами, признался, что виделся с главой РФ Владимиром Путиным.

Мало того, певец заверил, что российский президент вызвал у него симпатию. Такие слова прозвучали в интервью "112 Украина".

Встреча произошла в 2004 году. "Это был Форос, 2004-й год. Были Кучма и Путин. Там были известные артисты, и с нами никто не здоровался. Ведущим был Лещенко", - объяснил он.

По словам Данилко, Путин стоял в метрах десяти, с бокалом, и смеялся.

"Мне для баланса кого-то не хватало, и я Путина поманил пальцем. Гробовая тишина – только сверчки. Я моментально протрезвел, и не знаю, как вырулить. А Путин мне показал жестами, пальцем – "нет, ты ко мне". Я бегу к нему, и меня поразило, что он очень маленький. И как будто он стеснялся. И он говорит: "Андрей, спасибо большое за выступление. Вы не могли бы, когда снимете свои доспехи, сесть с нами за стол?", - рассказал Данилко.

По его словам, на тот момент Путин произвел очень приятное впечатление.

"Может, оттого, что он Весы, я почувствовал эту нашу стеснительность, которая присуща этому знаку. За это наше общение ситуация вокруг нас сразу изменилась – мы стали любимцами, нам накрыли стол, и все артисты, которые с нами не здоровались, подходили к нашему столику и говорили: "Какие вы молодцы, как это все талантливо". Нам дали самолет, и мы улетели с такой помпой в Киев", - подчеркнул артист.

На вопрос, что бы он сказал Путину, если бы встретит его сейчас, Данилко ответил: "Сложный вопрос. Мне кажется, что он может это все прекратить. Владимир Владимирович, надо это все заканчивать".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Данилко также выступил против запрета российских сериалов в Украине.