"Похмелье?" Галкин встревожил поклонников внешним видом

Муж примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, пародист Максим Галкин обеспокоил поклонников внешним видом.

Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором порадовался приходом весны (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Судя по кадрам, Галкин снялся после сна. У него были взъерошенные волосы и синяки под глазами. Однако, некоторые подумали, что у артиста – похмелье. "Вид как с похмелья ", – написали в сети.

Максим Галкин Скриншот

Также Галкин показал букет цветов, пошутив, что нарвал их в саду, после чего перефразировал фразу из стихотворения Александра Пушкина: "Весна… Крестьянин торжествуя, на дровнях вырастил траву".

В ответ пользователи, глядя на его внешний вид, начали шутить про легкие наркотики: "Макс, какую траву вырастил крестьянин", "Какую вырастил, ту и выкурил", "Марихуану или самосад", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин рассказал о состоянии Аллы Пугачевой, отметив, что на сцене и дома примадонна являются двумя разными людьми.

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