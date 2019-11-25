Финалистка "Танців з зірками" Булитко: кто она и как боролась в шоу

Украинская актриса Виктория Булитко и ее партнер Дмитрий Дикусар проиграли в финале шоу "Танці з зірками".
Кто она такая и какой путь прошла в проекте, расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, скрольте страницу).
"Танці з зірками" и роман с Дикусаром
С самого начала сезона в сети начали всплывать слухи по поводу более близких отношений, чем партнерские, с Дмитрием Дикусаром. Тем не менее, актриса только смеялась на все эти домыслы.
Четвертьфинал = два танца:) Вслед за танго - джайв! Танец абсолютно другого настроения и динамики🤩 Джайв — как сплошная энергетическая бомба 💥 Вы улыбнулись, согрелись и зарядились?! Мы старались! Поддержите нашу пару, пожалуйста🙏🏻 Каждый ваш голос важен ❣️ Голосуйте 06 на 7914 или через приложение 1+1 video. Спасибо вам!😘 #викториябулитко #ДмитрийДикусар #танціззірками #дизельстудио
"Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения. Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", – призналась Булитко.
До эфира @tanci1plus1 осталось двое суток 🙈 ⠀ Пока все пары репетируют, я сейчас в Одессе с любимыми @dizelstudio Завтра у нас два концерта! ⠀ Поэтому, первое - огромное спасибо за поддержку! Ножку я берегу как могу 😇💖 ⠀ Во-вторых, вернусь Киев утром в воскресенье и нас ждёт 12 часов репетиций перед эфиром 😱 ⠀ А пока мой партнёр @dikusar_dmitriy на репетициях в Киеве танцует за двоих, я здесь танцую везде: в номере, за кулисами, в перерывах между номерами и вместо обеда...😅 ⠀ Следите в сториз, буду вам все показывать☝🏻☝🏻☝🏻 #викториябулитко #дмитрийдикусар #дизельшоу #танцізірками #Украина
На проекте члены жюри неоднократно высказывали свое недовольство парой Булитко-Дикусар, однако участники успели обзавестись симпатией зрителей, которые постоянно помогали остаться им в шоу.
Например, в полуфинале Екатерина Кухар прямо в лицу сказала Виктории, что она является самой слабой конкурсанткой. Из-за этого балерина получила много недоброжелателей в сети.
Виктория Булитко – путь к "Дизель шоу"
До 2008 года Булитко успешно играла в театре молодежи, а затем переехала в Киев, где стала знаменитой комедийной актрисой. В 2010 году получила главную роль в постановке "Прошлым летом в Чулимске", которая принесла Виктории особую популярность. В 2012 году она даже получила премию "Киевская пектораль" в номинациях "Лучшая женская роль", а также "Лучшая музыкальная концепция". В пьесе Виктория исполняла авторские песни.
Виктория Булитко
instagram/bulitka
Также Булитко снималась в фильмах, среди которых "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара – 2", "Красотки" и прочие. Участвовала во многих фестивалях КВН, а в 2015 году Виктория Булитко стала резидентом юмористической программы "Дизель шоу". При чем, многие выпуски вела с трагически погибшей Мариной Поплавской.
Виктория Булитко – факты об актрисе
Телеканал "1+1" сообщал, что Виктория получила первый гонорар – 34 гривны в студенческие годы за участие в спектакле "Приключения Мойдодыра" в Запорожском театре молодежи.
Булитко является не только юмористкой, актрисой театра и кино, но и певицей. Звезда любит сама писать и исполнять песни.
Я редко даю интервью, потому что иногда не хочу рассказывать о личном, а иногда - просто нет времени, потому что я сильно занята на съёмках в любимой @dizelstudio ♥️ Но скоро будет новое интервью😅😅😅Ждёте? 😉 #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #съемки #сериал #кино #интервью #Украина #Киев #україна #київ
На вопрос "Какой номер на "Танцях з зірками" будете помнить всю жизнь", Виктория отметила: "Выступление с легендой – Григорием Чапкисом".
Путь к сердцу Булитко лежит через фаршированный перец, который она просто обожает. А своей лучше привычкой звезда считает умение все класть на свои места. Тайная слабость актрисы – переводить будильник утром.
Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.
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