Финалистка "Танців з зірками" Булитко: кто она и как боролась в шоу

Украинская актриса Виктория Булитко и ее партнер Дмитрий Дикусар проиграли в финале шоу "Танці з зірками".

Кто она такая и какой путь прошла в проекте, расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, скрольте страницу).

"Танці з зірками" и роман с Дикусаром

С самого начала сезона в сети начали всплывать слухи по поводу более близких отношений, чем партнерские, с Дмитрием Дикусаром. Тем не менее, актриса только смеялась на все эти домыслы.

"Нам в начале сезона пытались приписать роман: рассказывали, что в Грузию мы не просто так летали. Но это быстро забылось, потому что неправда. У нас только рабочие, танцевальные отношения. Нас с Димой объединяет общая тема: хорошо станцевать для нашего зрителя. Я думаю, зрителям всегда интересны не только танцы, но и закулисье проекта: интриги, скандалы, расследования. Кто-то что-то додумает, а кому-то может показаться", – призналась Булитко.

На проекте члены жюри неоднократно высказывали свое недовольство парой Булитко-Дикусар, однако участники успели обзавестись симпатией зрителей, которые постоянно помогали остаться им в шоу.

Например, в полуфинале Екатерина Кухар прямо в лицу сказала Виктории, что она является самой слабой конкурсанткой. Из-за этого балерина получила много недоброжелателей в сети.

Виктория Булитко – путь к "Дизель шоу"

До 2008 года Булитко успешно играла в театре молодежи, а затем переехала в Киев, где стала знаменитой комедийной актрисой. В 2010 году получила главную роль в постановке "Прошлым летом в Чулимске", которая принесла Виктории особую популярность. В 2012 году она даже получила премию "Киевская пектораль" в номинациях "Лучшая женская роль", а также "Лучшая музыкальная концепция". В пьесе Виктория исполняла авторские песни.

Виктория Булитко instagram/bulitka

Также Булитко снималась в фильмах, среди которых "Побег из "Новой жизни", "Возвращение Мухтара – 2", "Красотки" и прочие. Участвовала во многих фестивалях КВН, а в 2015 году Виктория Булитко стала резидентом юмористической программы "Дизель шоу". При чем, многие выпуски вела с трагически погибшей Мариной Поплавской.

Виктория Булитко – факты об актрисе

Телеканал "1+1" сообщал, что Виктория получила первый гонорар – 34 гривны в студенческие годы за участие в спектакле "Приключения Мойдодыра" в Запорожском театре молодежи.

Булитко является не только юмористкой, актрисой театра и кино, но и певицей. Звезда любит сама писать и исполнять песни.

На вопрос "Какой номер на "Танцях з зірками" будете помнить всю жизнь", Виктория отметила: "Выступление с легендой – Григорием Чапкисом".

Путь к сердцу Булитко лежит через фаршированный перец, который она просто обожает. А своей лучше привычкой звезда считает умение все класть на свои места. Тайная слабость актрисы – переводить будильник утром.

Все подробности о битве звезд в финале шоу читайте в отдельном материале OBOZREVATEL.

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