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27 декабря • обновлено в 11:19
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Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

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OBOZREVATEL выпустил шестой номер своего журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Тираж издания вырос с 18 000 до 20 000 экземпляров, а его обложку украсила певица MARUV.

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

В номере за январь-февраль вы найдете:

  • 10 фактов о личном от MARUV

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Секс-скандалы, которые уничтожили карьеры политиков

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Эксклюзивную карикатуру "Садо-мазо-депутазо" от известного украинского карикатуриста Юрия Журавля

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Тайны Киева от экскурсовода

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Рассказ о легендарном кутюрье Кристиане Диоре, которому 21 января исполнилось бы 115 лет

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Идеи для зимних путешествий по Украине

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Громкие победы украинских спортсменов в 2019 году

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Правила секса, где вы узнаете о том, что возбуждает мужчин и женщин

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

  • Ретро-автомобили, которые на вес золота

Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL"Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Новый номер можно найти:

  1. г. Киев, аэропорт "Борисполь" – бизнес-залы и VIP-залы

  2. МАУ – бизнес-класс на борту самолетов

  3. Укрзализниця, вагоны СВ

  4. Ресторан GRIGLIATA

  5. Ресторан и кондитерская KALYNA

  6. Сеть ресторанов La Famiglia

  7. Сеть ресторанов TARANTINO family

  8. Сеть ресторанов "Борщ" при заправках KLO

  9. Сеть магазинов "ВЕНЕТО" по Украине

  10. Сеть заправок SUNOIL по Украине

  11. Салоны красоты Kika-Style

  12. Салон красоты Hair Horse

  13. Салон красоты Brow Bar

  14. г. Львов, медицинский курорт Edem Resort Medical & SPA

  15. г. Днепр:

Отели: "Украина", "Астория", "Европейский".

Клиника Семейной Медицины.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Рестораны: "Пеперрони", "Терасса", "Сафари".

Офисные центры: ул. Героев Майдана, 1, ул. Т. Шевченко, 59.

  • OBOZREVATEL стабильно встречает Новый год с первого места в рейтинге украинских интернет-СМИ (по версии Gemius b SimilarWeb).

  • OBOZREVATEL посещает 2-3 млн читателей ежедневно.

  • OBOZREVATEL посетило 200 млн читателей со всего мира в 2019 году.

  • Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

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фил филька
фил филька
весь год ОБОСерали марув и на обложку поставили в итоге. загадочный и беспощадный упоротый мир))
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