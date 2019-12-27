Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

OBOZREVATEL выпустил шестой номер своего журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.

Тираж издания вырос с 18 000 до 20 000 экземпляров, а его обложку украсила певица MARUV.

В номере за январь-февраль вы найдете:

10 фактов о личном от MARUV

Секс-скандалы, которые уничтожили карьеры политиков

Эксклюзивную карикатуру "Садо-мазо-депутазо" от известного украинского карикатуриста Юрия Журавля

Тайны Киева от экскурсовода

Рассказ о легендарном кутюрье Кристиане Диоре, которому 21 января исполнилось бы 115 лет

Идеи для зимних путешествий по Украине

Громкие победы украинских спортсменов в 2019 году

Правила секса, где вы узнаете о том, что возбуждает мужчин и женщин

Ретро-автомобили, которые на вес золота

Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.

Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL – "Каждый найдет свое".

Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.

Новый номер можно найти:

г. Киев, аэропорт "Борисполь" – бизнес-залы и VIP-залы МАУ – бизнес-класс на борту самолетов Укрзализниця, вагоны СВ Ресторан GRIGLIATA Ресторан и кондитерская KALYNA Сеть ресторанов La Famiglia Сеть ресторанов TARANTINO family Сеть ресторанов "Борщ" при заправках KLO Сеть магазинов "ВЕНЕТО" по Украине Сеть заправок SUNOIL по Украине Салоны красоты Kika-Style Салон красоты Hair Horse Салон красоты Brow Bar г. Львов, медицинский курорт Edem Resort Medical & SPA г. Днепр:

Отели: "Украина", "Астория", "Европейский".

Клиника Семейной Медицины.

ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".

Рестораны: "Пеперрони", "Терасса", "Сафари".

Офисные центры: ул. Героев Майдана, 1, ул. Т. Шевченко, 59.

OBOZREVATEL стабильно встречает Новый год с первого места в рейтинге украинских интернет-СМИ (по версии Gemius b SimilarWeb).

OBOZREVATEL посещает 2-3 млн читателей ежедневно.

OBOZREVATEL посетило 200 млн читателей со всего мира в 2019 году.

Также мы — важный источник объективной информации для выходцев из постсоветских стран по всему миру. Среди наших читателей есть жители США, Израиля, Германии, Казахстана, Беларуси и других стран.

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