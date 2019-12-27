Первый номер журнала OBOZREVATEL за 2020 год: MARUV, секс-скандалы и зимняя сказка Украины

OBOZREVATEL выпустил шестой номер своего журнала для тех, кто ищет качественную и интересную информацию в печатных СМИ.
Тираж издания вырос с 18 000 до 20 000 экземпляров, а его обложку украсила певица MARUV.
В номере за январь-февраль вы найдете:
10 фактов о личном от MARUV
Секс-скандалы, которые уничтожили карьеры политиков
Эксклюзивную карикатуру "Садо-мазо-депутазо" от известного украинского карикатуриста Юрия Журавля
Тайны Киева от экскурсовода
Рассказ о легендарном кутюрье Кристиане Диоре, которому 21 января исполнилось бы 115 лет
Идеи для зимних путешествий по Украине
Громкие победы украинских спортсменов в 2019 году
Правила секса, где вы узнаете о том, что возбуждает мужчин и женщин
Ретро-автомобили, которые на вес золота
Редакция подготовила много актуального эксклюзивного контента.
Издание отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах. Общий тон номера подчеркивает слоган OBOZREVATEL – "Каждый найдет свое".
Кроме того, читатели смогут найти на сайте понравившиеся темы, используя QR-код, размещенный в каждом материале журнала.
Новый номер можно найти:
г. Киев, аэропорт "Борисполь" – бизнес-залы и VIP-залы
МАУ – бизнес-класс на борту самолетов
Укрзализниця, вагоны СВ
Ресторан GRIGLIATA
Ресторан и кондитерская KALYNA
Сеть ресторанов La Famiglia
Сеть ресторанов TARANTINO family
Сеть ресторанов "Борщ" при заправках KLO
Сеть магазинов "ВЕНЕТО" по Украине
Сеть заправок SUNOIL по Украине
Салоны красоты Kika-Style
Салон красоты Hair Horse
Салон красоты Brow Bar
г. Львов, медицинский курорт Edem Resort Medical & SPA
г. Днепр:
Отели: "Украина", "Астория", "Европейский".
Клиника Семейной Медицины.
ТЦ "Гранд Плаза", "ПАССАЖ".
Рестораны: "Пеперрони", "Терасса", "Сафари".
Офисные центры: ул. Героев Майдана, 1, ул. Т. Шевченко, 59.
OBOZREVATEL стабильно встречает Новый год с первого места в рейтинге украинских интернет-СМИ (по версии Gemius b SimilarWeb).
OBOZREVATEL посещает 2-3 млн читателей ежедневно.
OBOZREVATEL посетило 200 млн читателей со всего мира в 2019 году.
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