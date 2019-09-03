"Звонил после эфира": Зеленский отчитал "Квартал" после первого концерта

Художественный руководитель "95 Квартала" Александр Пикалов заявил, что президент Владимир Зеленский звонил после первого концерта, который прошел без его участия.

В разговоре с Евгением Кошевым он немного отчитал группу и был недоволен некоторыми моментами, пишет "Украинская правда".

"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла. Чисто технические вопросы его интересовали... Позвонил Жене, сказал: "А чего там не так?" — сказал Пикалов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену.

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