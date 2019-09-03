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5 сентября • обновлено в 13:05
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"Звонил после эфира": Зеленский отчитал "Квартал" после первого концерта

14.9т Читать материал на украинском

Художественный руководитель "95 Квартала" Александр Пикалов заявил, что президент Владимир Зеленский звонил после первого концерта, который прошел без его участия.

В разговоре с Евгением Кошевым он немного отчитал группу и был недоволен некоторыми моментами, пишет "Украинская правда".

"Звонил после эфира": Зеленский отчитал "Квартал" после первого концерта
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"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла. Чисто технические вопросы его интересовали... Позвонил Жене, сказал: "А чего там не так?" — сказал Пикалов.

"Звонил после эфира": Зеленский отчитал "Квартал" после первого концерта

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить концерт "95 Квартала" и не исключает своего выхода на сцену.

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Персоны
Александр Пикалов студия "95 квартал" Евгений Кошевой Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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Gordon Yury
Gordon Yury
А чем "95 квартал" Зеленского отличается от кондитерских фабрик Порошенко? Так громко шумели - Порошенко не отказался от своих фабрик, а сами? Нехорошо - двойные стандарты получаются... Где же хваленая искренность команды слуг народа и их вождя?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Gordon Yury, гордонська брехня - Порошенко не займався своїми фабриками. Не порівнюйте порядну людину з цим брудним зебілом.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Писюном на рояле не играли-НЕЗАЧЁТ!
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