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7 ноября • обновлено в 17:15
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Звезды из РФ поддержали новое "победобесие" в Москве: кто засветился

1.4т Читать материал на украинском

В Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года. На нем выступили муж украинской ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, Стас Костюшкин и Юлия Савичева.

Фото с мероприятия Савичева и Костюшкин разместили на своих страницах в социальной сети Instagram.

Звезды из РФ поддержали новое "победобесие" в Москве: кто засветился
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Кроме того, на марше спела группа "Город 312".

Город 312

Город 312

Скриншот из видео

Влад Топалов

Влад Топалов

Скриншот из видео

Топалов, Савичева и Костюшкин

Топалов, Савичева и Костюшкин

Скриншот из видео

Юлия Савичева

Юлия Савичева

Скриншот из видео

Топалов, Савичева и Костюшкин

Топалов, Савичева и Костюшкин

РБК

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Влад Топалов Юлия Савичева Стас Костюшкин
Место
Россия Москва
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