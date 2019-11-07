Звезды из РФ поддержали новое "победобесие" в Москве: кто засветился

В Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года. На нем выступили муж украинской ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, Стас Костюшкин и Юлия Савичева.
Фото с мероприятия Савичева и Костюшкин разместили на своих страницах в социальной сети Instagram.
Кроме того, на марше спела группа "Город 312".
Город 312
Скриншот из видео
Влад Топалов
Скриншот из видео
Топалов, Савичева и Костюшкин
Скриншот из видео
Юлия Савичева
Скриншот из видео
Топалов, Савичева и Костюшкин
РБК
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".
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