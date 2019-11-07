Звезды из РФ поддержали новое "победобесие" в Москве: кто засветился

В Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года. На нем выступили муж украинской ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, Стас Костюшкин и Юлия Савичева.

Фото с мероприятия Савичева и Костюшкин разместили на своих страницах в социальной сети Instagram.

Кроме того, на марше спела группа "Город 312".

Город 312 Скриншот из видео

Влад Топалов Скриншот из видео

Топалов, Савичева и Костюшкин Скриншот из видео

Юлия Савичева Скриншот из видео

Топалов, Савичева и Костюшкин РБК

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

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