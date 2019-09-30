Звезду "Не родись красивой" втянули в скандал с Заворотнюк

Звезду сериала "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову втянули в скандал с болезнью Анастасии Заворотнюк. Так, в СМИ опубликовали информацию о том, что она сбрила волосы, чтобы поддержать умирающую подругу.

По данным журналистов, Уварова написала об этом на своей странице в Instagram, но, поклонники артистки отметили, что у нее нет аккаунта в этой социальной сети.

"Подруга Анастасии Нелли Уварова сообщила, что желая поддержать актрису, побрилась налысо. Фотографию с экстремально короткими волосами звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала в своем Instagram", - пишут журналисты.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Уварова на своей странице разместила фото дочери Завортнюк и выразила слова поддержки.

"Не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди которые не верят этим слухам", - якобы написала актриса.

Оказалось, что волосы Уварова состригла ради новой роли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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