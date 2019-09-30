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30 сентября • обновлено в 17:28
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Звезду "Не родись красивой" втянули в скандал с Заворотнюк

1.3т Читать материал на украинском

Звезду сериала "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову втянули в скандал с болезнью Анастасии Заворотнюк. Так, в СМИ опубликовали информацию о том, что она сбрила волосы, чтобы поддержать умирающую подругу.

По данным журналистов, Уварова написала об этом на своей странице в Instagram, но, поклонники артистки отметили, что у нее нет аккаунта в этой социальной сети.

Звезду "Не родись красивой" втянули в скандал с Заворотнюк
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"Подруга Анастасии Нелли Уварова сообщила, что желая поддержать актрису, побрилась налысо. Фотографию с экстремально короткими волосами звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала в своем Instagram", - пишут журналисты.

Недавно стало известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" 48-летняя Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии находится в одной из частных клиник Москвы. подруга Анастасии Нелли Уварова сообщила, что желая поддержать актрису, побрилась налысо. Фотографию с экстремально короткими волосами звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала в своем Инстаграм. Подписчики поддержали Нелли. Впрочем, некоторые решили, что Уварова просто захотела пропиариться на чужом горе, вот и побрилась. #неллиуварова#анастасиязаворотнюк

Публикация от @ zvezdnyi_stile___

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Уварова на своей странице разместила фото дочери Завортнюк и выразила слова поддержки.

"Не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди которые не верят этим слухам", - якобы написала актриса.

Оказалось, что волосы Уварова состригла ради новой роли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Нелли Уварова Анастасия Заворотнюк
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