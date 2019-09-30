Звезду "Не родись красивой" втянули в скандал с Заворотнюк

Звезду сериала "Не родись красивой" актрису Нелли Уварову втянули в скандал с болезнью Анастасии Заворотнюк. Так, в СМИ опубликовали информацию о том, что она сбрила волосы, чтобы поддержать умирающую подругу.
По данным журналистов, Уварова написала об этом на своей странице в Instagram, но, поклонники артистки отметили, что у нее нет аккаунта в этой социальной сети.
"Подруга Анастасии Нелли Уварова сообщила, что желая поддержать актрису, побрилась налысо. Фотографию с экстремально короткими волосами звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала в своем Instagram", - пишут журналисты.
Недавно стало известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" 48-летняя Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии находится в одной из частных клиник Москвы. подруга Анастасии Нелли Уварова сообщила, что желая поддержать актрису, побрилась налысо. Фотографию с экстремально короткими волосами звезда сериала "Не родись красивой" опубликовала в своем Инстаграм. Подписчики поддержали Нелли. Впрочем, некоторые решили, что Уварова просто захотела пропиариться на чужом горе, вот и побрилась. #неллиуварова#анастасиязаворотнюк
В некоторых СМИ появилась информация о том, что Уварова на своей странице разместила фото дочери Завортнюк и выразила слова поддержки.
"Не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди которые не верят этим слухам", - якобы написала актриса.
Оказалось, что волосы Уварова состригла ради новой роли.
Не верьте статьям в интернете, Нелли нет в соцсетях, пост выложил фейковый аккаунт. ✨Простые вопросы (2019) • #Нелли_интервью • • #неллиуварова#фильмы#тнт#стсlove #сериалы#стс #знаменитости#кино#актеры#москва#новостизвезд#артисты #новости#интервью#супер#звезды#новости#сми#супер#нрк#фитнес#актриса #тв#видео #вайн
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!