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30 января • обновлено в 17:48
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"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в фильме "Джокер", позвонив ему от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале пранкеров. Отметим, что роль Тунберг исполнила знакомая Кузнецова. Кроме того, в разговоре участвовал "папа Греты", которого озвучил Алексей Столяров (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Фото: Chris Pizzello

Беседа началась с того, что "Тунберг" предложила Фениксу присоединиться к несуществующей акции "Звезды спасут Землю", на что актер ответил, что готов вместе со своей невестой Руни Марой оказать ей необходимую помощь.

"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео
"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

После этого псевдо-активистка заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма "Джокер". Актер ответил, что если вторую часть будут снимать, то он обсудит этот вопрос с режиссером.

"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

Напоследок "Грета" попросила Хоакина рассмеяться, как его герой. Тот признался, что "уже забыл, как это делается", но все-таки выполнил просьбу. Затем к разговору подключился "папа" девочки, который попытался повторить этот смех. Однако "Тунберг" заявила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы. В результате Феникс понял, что это розыгрыш.

"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

"Да это же пранк, нас конкретно круто пранканули... После этого теперь, возможно, буду немного заикаться. Но это было великолепно. Ребята, вы молодцы", – сказал актер.

"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Хоакин Феникс был задержан в Вашингтоне во время посещения акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой Джейн Фондой.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Хоакин Феникс Грета Тунберг
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