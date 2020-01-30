"Теперь буду заикаться": звезду "Джокера" разыграли пранкеры от имени Греты Тунберг. Видео

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в фильме "Джокер", позвонив ему от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале пранкеров. Отметим, что роль Тунберг исполнила знакомая Кузнецова. Кроме того, в разговоре участвовал "папа Греты", которого озвучил Алексей Столяров (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Хоакин Феникс Фото: Chris Pizzello

Беседа началась с того, что "Тунберг" предложила Фениксу присоединиться к несуществующей акции "Звезды спасут Землю", на что актер ответил, что готов вместе со своей невестой Руни Марой оказать ей необходимую помощь.

После этого псевдо-активистка заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма "Джокер". Актер ответил, что если вторую часть будут снимать, то он обсудит этот вопрос с режиссером.

Напоследок "Грета" попросила Хоакина рассмеяться, как его герой. Тот признался, что "уже забыл, как это делается", но все-таки выполнил просьбу. Затем к разговору подключился "папа" девочки, который попытался повторить этот смех. Однако "Тунберг" заявила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы. В результате Феникс понял, что это розыгрыш.

"Да это же пранк, нас конкретно круто пранканули... После этого теперь, возможно, буду немного заикаться. Но это было великолепно. Ребята, вы молодцы", – сказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский актер Хоакин Феникс был задержан в Вашингтоне во время посещения акции протеста против климатических изменений, организованной актрисой Джейн Фондой.

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