Звезде "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире

Звезде шоу "Танців з зірками" гимнастке Анне Ризатдиновой стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.
Гимнастка не смогла дослушать мнения членов жюри по поводу ее танца, а сам эфир пришлось прервать на рекламу.
Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров
1+1
Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров выполнили номер из классического балета с элементами фьюжн.
Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров
Скриншот из видео
Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров
Скриншот из видео
Вероятно, причиной плохого самочувствия стала не только усталость и нагрузка, но и трагические события в семье. На этой неделе дедушка спортсменки ушел из жизни.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 27 октября на канале "1+1" состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками". Его темой стал - "Мистический вечер на Хэллоуин". По итогу "танца за жизнь" проект покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
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