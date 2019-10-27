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28 октября • обновлено в 00:26
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Звезде "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире

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Звезде шоу "Танців з зірками" гимнастке Анне Ризатдиновой стало плохо в прямом эфире. Сразу после выступления у девушки сильно подскочило давление.

Гимнастка не смогла дослушать мнения членов жюри по поводу ее танца, а сам эфир пришлось прервать на рекламу.

Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

1+1

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Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

Скриншот из видео

Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

Анна Ризатдинова и Алексей Прохоров

Скриншот из видео

Вероятно, причиной плохого самочувствия стала не только усталость и нагрузка, но и трагические события в семье. На этой неделе дедушка спортсменки ушел из жизни.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье 27 октября на канале "1+1" состоялся десятый выпуск шоу "Танці з зірками". Его темой стал - "Мистический вечер на Хэллоуин". По итогу "танца за жизнь" проект покинули Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

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Тема
Танцы со звездами
Тег
Танці з зірками
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